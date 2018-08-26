Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Давид Де Хеа не торопится подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "МЮ" Давид Де Хеа пока не спешит продлевать новый контракт с клубом, передает Daily Star.

Де Хеа считает, что его зарплата должна быть такой же, как и у полузащитника Алексиса Санчеса, который получает 400 тысяч фунтов в неделю. Контракт испанца с "МЮ" истекает следующим летом.
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (1)

bomjik,
пончевед,
глупо сравнивать, наши "звезды" тоже не хило получают в сравнение с обычной зп
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
пончевед,
блеать, зачем ты это написал!? weary weary
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)

bomjik,
а че бояться?около 36 лямов.в год больше лярда
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
пончевед,
Я боюсь у видеть сумму в рублях В НЕДЕЛЮ!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (0)

bomjik,
не бойся.на 90 р умножай и получишь в рублях
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
400 косарей даже не евро... В неделю...
Боюсь даже представить, сколько это в рублях!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.