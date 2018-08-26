Давид Де Хеа не торопится подписывать новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "МЮ" Давид Де Хеа пока не спешит продлевать новый контракт с клубом, передает Daily Star.Де Хеа считает, что его зарплата должна быть такой же, как и у полузащитника Алексиса Санчеса, который получает 400 тысяч фунтов в неделю. Контракт испанца с "МЮ" истекает следующим летом.