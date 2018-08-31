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Мариано Диас взял в "Реале" 7-й номер

Нападающий "Реала" Мариано Диас представлен в качестве игрока клуба.

Футболист будет играть в мадридском клубе под 7-м номером, до этого принадлежавшим Криштиану Роналду.

В 37 матчах чемпионата Франции Диас за "Лион" забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.
Теги: Мариано Реал
Сегодня, 20:38
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