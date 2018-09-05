Гуренко об уходе из минского "Динамо": впервые слышу

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал информацию о своей возможной отставке."Первый раз об этом слышу. У меня контракт до конца года, и я могу покинуть "Динамо", если меня уволят.А по-другому никак не могу покинуть "Динамо", – сказал Гуренко.