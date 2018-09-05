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Гуренко об уходе из минского "Динамо": впервые слышу

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

"Первый раз об этом слышу. У меня контракт до конца года, и я могу покинуть "Динамо", если меня уволят.

А по-другому никак не могу покинуть "Динамо", – сказал Гуренко.

Tribuna.com
Теги: Гуренко Динамо Минск
Сегодня, 10:16
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