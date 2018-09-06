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Одноклубник Промеса сломал ногу на тренировке

Полузащитник "Севилья" Максим Гоналон получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.

В ходе обследования врачи диагностировали у хавбека перелом малой берцовой кости правой ноги. Гоналон перешел в "Севилью" в летнее трансферное окно из "Ромы".

Напомним, за "Cевилью" выступает бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес.
Теги: Севилья
Сегодня, 18:24
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№3 Написал: GPS (Сегодня, 19:19) #
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online

Сломал бы неделей раньше - Промес ушел бы за 25!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
а главное Промеса сюда приплели - ведь иначе бы это просто ни кто читать не стал бы!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Акуенно новость назвали
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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