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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Одноклубник Промеса сломал ногу на тренировке
Полузащитник "Севилья" Максим Гоналон получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
В ходе обследования врачи диагностировали у хавбека перелом малой берцовой кости правой ноги. Гоналон перешел в "Севилью" в летнее трансферное окно из "Ромы".
Напомним, за "Cевилью" выступает бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес.
В ходе обследования врачи диагностировали у хавбека перелом малой берцовой кости правой ноги. Гоналон перешел в "Севилью" в летнее трансферное окно из "Ромы".
Напомним, за "Cевилью" выступает бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес.
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