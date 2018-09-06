Одноклубник Промеса сломал ногу на тренировке

Полузащитник "Севилья" Максим Гоналон получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт клуба.В ходе обследования врачи диагностировали у хавбека перелом малой берцовой кости правой ноги. Гоналон перешел в "Севилью" в летнее трансферное окно из "Ромы".Напомним, за "Cевилью" выступает бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес.