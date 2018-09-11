Новости партнеров

В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"

Ни один игрок "Ювентуса" не попал в стартовый состав сборной Италии в матче Лиги наций с Португалией (0:1).

Последний подобный случай произошел 20 лет назад, после ЧМ-1998, когда Италия разгромила Камерун (3:0).

Примечательно, что в старте сборной Португалии игрок "Ювентуса" был – защитник Жоау Канселу.

Football Italia
Теги: Сборная Италии Сборная Португалии Ювентус
Сегодня, 08:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.