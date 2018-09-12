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"Сандерленд" получает по козлу за победу

Болельщик "Сандерленда" дарит клубу козла за каждую победу. Об этом сообщила пресс-служба "черных котов". По всей видимости, фанат таким образом намекает на популярную аббревиатуру GOAT ("козел") - greatest of all time ("величайший в истории").

В текущем сезоне клуб выиграл четыре из семи матчей в лиге 1 (третий английский дивизион) и не потерпел ни одного поражения. Таким образом, фанат подарил "Сандерленду" уже четырех козлов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сандерленд
Сегодня, 00:41
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