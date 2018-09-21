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Агуэро продлил контракт с "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение истекает летом 2021 года.

В 2011 году футболист перешел из "Атлетико" и за это время стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити". Он забил 204 гола в 299 матчах за команду.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
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