"Ювентус" хочет приобрести нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане попал в сферу интересов "Ювентуса", передает calciomercato.В покупке 22-летнего немца лично заинтересован президент "бьянконери" Андреа Аньелли.Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "горожан", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.