Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ювентус" хочет приобрести нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане попал в сферу интересов "Ювентуса", передает calciomercato.

В покупке 22-летнего немца лично заинтересован президент "бьянконери" Андреа Аньелли.

Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за "горожан", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Сане Ювентус Манчестер Сити
Сегодня, 10:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.