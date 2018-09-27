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"Вальядолид" обыграл "Леванте"

"Вальядолид" обыграл "Леванте" в матче 6-го тура чемпионата Испании (2:1).

Чемпионат Испании

6 тур

"Вальядолид" – "Леванте" 2:1

Голы: Постиго, 48, Унал, 50, Начо, 56

"Вальядолид": Масип, Мойяно (Суарес, 82), Начо, Калеро, Кико, Мичел, Алькарас, Суарес, Плано (Антоньито, 70), Чоп (Борха, 75), Унал

"Леванте": Оласабаль, Лопес (Саймон, 88), Луна, Постиго, Чема, Барди, Вукчевич, Кампанья, Моралес, Марти (Боатенг, 68), Майораль (Хасон, 73)

Предупреждения: Моралес, 22, Вукчевич, 41, 54, Антоньито, 74, Кампанья, 90+6

Удаления: Вукчевич, 54

"Алавес" – "Хетафе" 1:1

Голы: Дьедиу, 80, Кальери, 90+3

"Алавес": Пачеко, Падилья, Дуарте, Лагуардия, Чимо, Брашанац, Гомес (Бурги, 80), Вакасо (Ману, 62), Родригес, Собрино (Гвидетти, 73), Кальери

"Хетафе": Сория, Суарес, Кабрера, Дьене, Гонсалес, Максимович, Портильо, Арамбарри (Бергара, 77), Дьедиу (Фулкье, 84), Анхель (Молина, 70), Мата

Предупреждения: Вакасо, 44, Арамбарри, 75, Ману, 82, Родригес, 82, Брашанац, 89, Кабрера, 90+5
Теги: Алавес Хетафе Вальядолид Леванте
Вчера, 23:25
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