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Андрей Ярмоленко: не знаю, почему это не мой гол. Напишу в АПЛ

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед", в которой один из голов своей команды. Позже стало известно, что мяч записан как автогол защитника манкунианцев Виктора Линделефа.

"Не знаю, почему это не мой гол, напишу в АПЛ. Это был замечательный день для нас, команды и болельщиков. Отличная победа, мы счастливы", - цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.
Теги: Ярмоленко Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:50) #
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