Андрей Ярмоленко: не знаю, почему это не мой гол. Напишу в АПЛ

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед", в которой один из голов своей команды. Позже стало известно, что мяч записан как автогол защитника манкунианцев Виктора Линделефа."Не знаю, почему это не мой гол, напишу в АПЛ. Это был замечательный день для нас, команды и болельщиков. Отличная победа, мы счастливы", - цитирует Ярмоленко пресс-служба клуба.