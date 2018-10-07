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Дубль Икарди помог "Интеру" обыграть СПАЛ

"Интер" обыграл СПАЛ в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:1).

Чемпионат Италии

8 тур

"СПАЛ" – "Интер" 1:2

Голы: Икарди, 14, Палоски, 72, Икарди, 78

"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Джуру, Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Валоти (Луис, 79), Миссироли (Мончини, 83), Антенуччи (Палоски, 66), Петанья

"Интер": Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Валеро (Мартинес, 77), Перишич, Фалеро, Найнгголан, Икарди (Гальярдини, 82), Кейта (Политано, 67)

Предупреждения: Лаццари, 31, Валоти, 50, Врсалько, 52, Миссироли, 52, Миранда, 80, Скьяттарелла, 84, Фелипе, 86, Луис, 86
Теги: Интер СПАЛ
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