Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:31
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
22:59
Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится (1)
Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится (1)
22:20
Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив» (4)
Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив» (4)
17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (18)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (18)
16:47
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Дубль Икарди помог "Интеру" обыграть СПАЛ
"Интер" обыграл СПАЛ в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:1).
Чемпионат Италии
8 тур
"СПАЛ" – "Интер" 1:2
Голы: Икарди, 14, Палоски, 72, Икарди, 78
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Джуру, Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Валоти (Луис, 79), Миссироли (Мончини, 83), Антенуччи (Палоски, 66), Петанья
"Интер": Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Валеро (Мартинес, 77), Перишич, Фалеро, Найнгголан, Икарди (Гальярдини, 82), Кейта (Политано, 67)
Предупреждения: Лаццари, 31, Валоти, 50, Врсалько, 52, Миссироли, 52, Миранда, 80, Скьяттарелла, 84, Фелипе, 86, Луис, 86
Чемпионат Италии
8 тур
"СПАЛ" – "Интер" 1:2
Голы: Икарди, 14, Палоски, 72, Икарди, 78
"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Джуру, Сионек, Лаццари, Скьяттарелла, Валоти (Луис, 79), Миссироли (Мончини, 83), Антенуччи (Палоски, 66), Петанья
"Интер": Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Валеро (Мартинес, 77), Перишич, Фалеро, Найнгголан, Икарди (Гальярдини, 82), Кейта (Политано, 67)
Предупреждения: Лаццари, 31, Валоти, 50, Врсалько, 52, Миссироли, 52, Миранда, 80, Скьяттарелла, 84, Фелипе, 86, Луис, 86
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.