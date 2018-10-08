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Стали известны причины ухода Зидана из "Реала"

Алан Мильяччо, агент бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, рассказал о причинах ухода французского специалиста из "Королевского клуба".

"К моменту ухода из "Реала" Зинедин был опустошен в эмоциональном плане. Он решил провести год без футбола и пока не собирается менять свои планы", — приводит слова Мильяччо Sport.es со ссылкой на Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", и даже появлялась информация о начале переговоров между Зиданом и руководством манкунианцев, однако в самом клубе эту информацию опровергли.

Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из с поста рулевого "сливочных".

"Газета.ру"
Теги: Реал
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Выиграть всё и отдохнуть - это не МамаевКокорин.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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