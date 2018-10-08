Стали известны причины ухода Зидана из "Реала"

Алан Мильяччо, агент бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, рассказал о причинах ухода французского специалиста из "Королевского клуба"."К моменту ухода из "Реала" Зинедин был опустошен в эмоциональном плане. Он решил провести год без футбола и пока не собирается менять свои планы", — приводит слова Мильяччо Sport.es со ссылкой на Journal du Dimanche.Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", и даже появлялась информация о начале переговоров между Зиданом и руководством манкунианцев, однако в самом клубе эту информацию опровергли.Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из с поста рулевого "сливочных".