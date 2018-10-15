Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Босния и Герцеговина с Шуньичем победила Северную Ирландию

Босния и Герцеговина обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций B.

Лига наций УЕФА

Лига B. Группа 3. 4 тур

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия 2:0

Голы: Джеко, 27, 73

Босния и Герцеговина: Шехич, Шуньич, Жуканович, Враньеш, Чивич, Пьянич, Вишча (Милошевич, 88), Бешич (Цимирот, 90), Дулевич (Закарич, 75), Сарич, Джеко

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Эванс, Кэткарт, Дэвис, Эванс, Норвуд (Уит, 58), Даллас, Макнейр (Васселл, 71), Сэвилл, Льюис, Бойс (Мадженнис, 80)

Предупреждения: Норвуд, 33, Сэвилл, 58, Дулевич, 70, Бешич, 84
Теги: Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Северной Ирландии
Вчера, 23:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.