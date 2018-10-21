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Андрей Ярмоленко пропустит минимум полгода - медосмотр подтвердил разрыв ахилла

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит минимум полгода из-за травмы ахиллова сухожилия.

Медосмотр подтвердил наихудшие опасения - у украинца разрыв ахилла.

28-летний Ярмоленко в текущем сезоне забил 2 гола в 9 матчах АПЛ.

Goal
Теги: Ярмоленко Вест Хэм
Сегодня, 22:03
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