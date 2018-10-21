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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
19:50
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
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Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
17:07
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
16:51
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Андрей Ярмоленко пропустит минимум полгода - медосмотр подтвердил разрыв ахилла
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко пропустит минимум полгода из-за травмы ахиллова сухожилия.
Медосмотр подтвердил наихудшие опасения - у украинца разрыв ахилла.
28-летний Ярмоленко в текущем сезоне забил 2 гола в 9 матчах АПЛ.
Goal
Медосмотр подтвердил наихудшие опасения - у украинца разрыв ахилла.
28-летний Ярмоленко в текущем сезоне забил 2 гола в 9 матчах АПЛ.
Goal
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