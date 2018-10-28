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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Марсель" продлил два контракта за день
Французский "Олимпик Марсель" продлил два контракта.
Руководство клуба заключило новые договора с главным тренером команды Руди Гарсия и спортивным директором Андони Субисарретой. Контракты будут действовать до лета 2021 года.
В прошлом году французские специалисты привел "Марсель" в финал еврокубка, в котором уступил мадридскому "Атлетико".
"Газета".
Руководство клуба заключило новые договора с главным тренером команды Руди Гарсия и спортивным директором Андони Субисарретой. Контракты будут действовать до лета 2021 года.
В прошлом году французские специалисты привел "Марсель" в финал еврокубка, в котором уступил мадридскому "Атлетико".
"Газета".
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