Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Акинфеев: "Монако" для Головина лишь переходный этап - он достоин намного большего

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о партнере по сборной России Александре Головине.

"Когда Саша только появился в ЦСКА он был молодой и зеленый. Однако, общаясь со Слуцким, я уже слышал от него, что это будет футболист топового уровня и игрок для сильнейших чемпионатов Европы.

На тренировках было видно, что он растет, прибавляет с каждым днем. Я уверен, "Монако" – это лишь переходный этап. Головин достоин намного большего", - заявил Акинфеев.

Россия 24
Теги: Акинфеев Головин Монако
Сегодня, 14:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 15:08)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Жирков был тоже достоин бОльшего, однако...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  golden Axe   (Сегодня, 15:00)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Головин достоин вылета в пердив вместе с Монако,бестолковый,распиаренный игрок.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.