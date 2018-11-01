Новым тренером "Реала" может стать наставник Черышева из "Валенсии"

Наставник "Валенсии" Марселино вошел в список кандидатов на пост главного тренера "Реала".Ранее Марселино работал главным тренером в хихонском "Спортинге", "Расинге", "Сарагосе", "Вильярреале" и "Севилье".На данный момент "Валенсия" Марселино занимает 14-ю строчку в чемпионате Испании.