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Защитник "Рейнджерс": надеюсь, в четверг "Спартак" будет более открытым

Защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что его команда будет больше атаковать, чем в первой игре.

Встреча в Шотландии завершилась со счетом 0:0.

- Каким вы видите свое будущее в команде, вы ведь не так давно в "Рейнджерс"?

- Для меня это большой вызов. Мы проводим матчи с сильными клубами. Надеюсь, мы сможем сработаться.

- "Спартак" показал сдерживающую и оборонительную игру в первом матче. Есть ли у вас рецепт, как обойти такую тактику?

- Думаю, в предыдущей встрече с нами у "Спартака" был план, построенный на контратаках. Мы играли более открыто, чем было необходимо. Надеюсь, мы изменим эту тактику в четверг, "Спартак" будет более открытым, и мы сможем больше атаковать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рейнджерс Спартак
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