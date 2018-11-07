Защитник "Рейнджерс": надеюсь, в четверг "Спартак" будет более открытым

Защитник "Рейнджерс" Коннор Голдсон на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что его команда будет больше атаковать, чем в первой игре.Встреча в Шотландии завершилась со счетом 0:0.- Для меня это большой вызов. Мы проводим матчи с сильными клубами. Надеюсь, мы сможем сработаться.- Думаю, в предыдущей встрече с нами у "Спартака" был план, построенный на контратаках. Мы играли более открыто, чем было необходимо. Надеюсь, мы изменим эту тактику в четверг, "Спартак" будет более открытым, и мы сможем больше атаковать.