"Реал" заинтересован в приобретении защитника "Эспаньола"

Футболист "Эспаньола" Марио Эрмосо может стать футболистом "Реала", сообщает Marca.Сделка может состояться в зимнее трансферное окно, сумма трансферов оценивается в 20 млн евро.Отметим, что Эрмосо является воспитанником "Реала". К нему также проявляет интерес "Арсенал".