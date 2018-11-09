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"Реал" заинтересован в приобретении защитника "Эспаньола"

Футболист "Эспаньола" Марио Эрмосо может стать футболистом "Реала", сообщает Marca.

Сделка может состояться в зимнее трансферное окно, сумма трансферов оценивается в 20 млн евро.

Отметим, что Эрмосо является воспитанником "Реала". К нему также проявляет интерес "Арсенал".
Теги: Реал Эрмосо
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