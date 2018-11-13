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Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая.

Последний раз игрок выходил на поле в составе национальной команды в августе 2013 года.

Сборная Парагвая 20 ноября проведет гостевой товарищеский матч против сборной ЮАР.

ФК "Спартак"
Теги: Мельгарехо
Сегодня, 19:07
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