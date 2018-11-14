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Источник: Давид Де Хеа отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа отказался продлевать контракт с клубом.

Испанец недоволен нынешнем уровнем выступлений команды, сообщает Daily Telegraph.

Нынешний контракт Де Хеа рассчитан до лета 2020 года. Испанский голкипер выступает за "МЮ" с 2011 года.
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:46
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