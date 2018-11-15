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Защитник "Манчестер Сити" Менди выбыл до конца года из-за травмы мениска

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди получил травму.

Футболист повредил мениск. Ему предстоит операция.

Точные сроки восстановления Менди пока неизвестны, но он точно не сыграет в 2018 году.

Sky Sports
Теги: Манчестер Сити Менди
Сегодня, 10:31
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