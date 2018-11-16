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Дом арбитра матча "Милан" - "Ювентус" обокрали, вынесли в том числе судейскую форму и свистки

Дом арбитра итальянской серии А Паоло Маццолени обокрали, сообщает Sports.ru со ссылкой на Football Italia

44-летний рефери в прошлое воскресенье работал на матче между «Миланом» и «Ювентусом» (0:2). В прошедшей игре арбитр удалил с поля Гонсало Игуаина.

За несколько дней до этого воры проникли в его дом. Злоумышленники угнали автомобиль супруги арбитра, украли два компьютера, часы, украшения, а также несколько свистков и комплектов судейской формы.
Теги: Милан Ювентус
Вчера, 23:11
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