Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Фалькао хочет покинуть "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао хочет покинуть Францию

По информации Marca, колумбийский форвард хочет перейти в "Реал". Руководство сливочных не против, потому что клубу не хватает опытных игроков в линии атаки.

В сезоне-2018/19 Фалькао забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в одиннадцати матчах Лиги 1.
Теги: Монако Реал Фалькао
Сегодня, 12:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.