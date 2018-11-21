Н'Голо Канте войдет в историю "Челси" после продления контракта

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте продлит контракт с лондонским "Челси" до 30 июня 2023 года.По информации Goal, клуб и футболист близки к соглашению. В случае если хавбек подпишет новый договор, он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории команды.Нынешний контракт Канте рассчитан до 30 июня 2021 года. По нему зарплата спортсмена равна €170 тыс в неделю. После продления оклад составит €325 тыс в неделю, то есть в год около €17 млн.На данный момент самый высокооплачиваемый игрок "Челси" — это бельгийский полузащитник Эден Азар, зарабатывающий €245 тыс в неделю.