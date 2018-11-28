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Бастиан Швайнштайгер проведет еще один сезон в "Чикаго Файр"

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с "Чикаго Файр".

Оно рассчитано до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт американского клуба.

Швайнштайгер перешел в "Чикаго Файр" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед".

Теги: Швайнштайгер
Вчера, 23:16
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