Бастиан Швайнштайгер проведет еще один сезон в "Чикаго Файр"

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с "Чикаго Файр".Оно рассчитано до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт американского клуба.Швайнштайгер перешел в "Чикаго Файр" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед".