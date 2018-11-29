"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Давидом де Хеа.Договор вратаря подходил к концу летом 2019 года, однако руководство команды заявило о его продлении до 2020 года.По информации Goal, на данный момент идут переговоры по поводу нового долгосрочного соглашения. Прийти к общему решению «красные дьяволы» и испанский футболист сейчас не могут, так как де Хеа настаивает на окладе в размере ?350 тыс в неделю. Подобная зарплата сделает его самым высокооплачиваемым игроком в стане "Манчестер Юнайтед".По условиям действующего контракта вратарь получает ?200 тыс в неделю.