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Гол Манджукича помог "Ювентусу" обыграть "Интер"

Туринский "Ювентус" одержал победу в матче 15-го тура итальянской Серии А с миланским "Интером".

Чемпионат Италии

17 тур

"Ювентус" – "Интер" 1:0

Гол: Манджукич, 66

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Эмре Джан, 82), Бентанкур, Матюиди, Манджукич, Дибала (Дуглас Коста, 72), Роналду.

"Интер": Ханданович, Врсалько, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Брозович, Гальярдини (Кейта Бальде, 70), Мариу (Мартинез, 77), Перишич, Икарди, Политано (Борха Валеро, 58).

Предупреждения: Бонуччи, 6, Бентанкур, 55, Перишич, 56, Брозович, 57
Теги: Ювентус Интер
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