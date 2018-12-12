"Барселона" может подписать Венсана Компани

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может стать игроком "Барселоны", информирует The Sun.Каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с игроком. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона, после чего он сможет уйти бесплатно. О новом контракте стороны пока не договорились.