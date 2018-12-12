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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ядерный матч на «Энфилде» с драмой и чудовищными промахами: «Ливерпуль» со скрипом вышел в плей-офф (6)
"Барселона" может подписать Венсана Компани
Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани может стать игроком "Барселоны", информирует The Sun.
Каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с игроком. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона, после чего он сможет уйти бесплатно. О новом контракте стороны пока не договорились.
Каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с игроком. Его контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона, после чего он сможет уйти бесплатно. О новом контракте стороны пока не договорились.
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