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37-летний футболист будет получать рекордную зарплату

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может стать рекордсменом Главной лиги соккера (МЛС).

По данным ESPN, по новому контракту с клубом 37-летний нападающий заработает за следующий год от 7 до 7,5 миллиона долларов. Этот оклад может стать новым рекордом лиги. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги считается бразильский полузащитник Кака, который в сезоне-2017 заработал в "Орландо Сити" $7,17 миллиона.

В 2018 году Ибрагимович заработал в клубе $1,5 миллиона. В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола и сделал десять результативных передач.

"Газеру.ру"
Теги: Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович
Сегодня, 13:27
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#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
ЦСКА
В 27 матчах минувшего сезона он забил 22 гола и сделал десять результативных передач.

Вот ведь форвард от бога....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
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