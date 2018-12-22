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"Милан" дома уступил "Фиорентине"

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Милан" дома проиграл "Фиорентине".

Чемпионат Италии

17 тур

"Милан" – "Фиорентина"

Голы: Кьеза, 73

"Милан": Доннарумма, Абате (Конти, 83), Родригес, Сапата, Романьоли, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Чалханоглу, Кастильехо (Лашальт, 68), Игуаин, Сусо

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго, Верету, Бенасси (Лорини, 87), Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Пьяца, 88), Миральяс (Жерсон, 62)

Предупреждения: Песселья, 32, Уго, 42, Фернандеш, 62, Кьеза, 74, Сусо, 78, Романьоли, 78, Лашальт, 90+4
Теги: Милан Фиорентина
Сегодня, 19:02
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
ЦСКА
не всегда природа на детях отдыхает...легендарный Энрико, теперь сын...
это как и у Симеоне


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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