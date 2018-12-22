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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Милан" дома уступил "Фиорентине"
В матче 17-го тура чемпионата Италии "Милан" дома проиграл "Фиорентине".
Чемпионат Италии
17 тур
"Милан" – "Фиорентина"
Голы: Кьеза, 73
"Милан": Доннарумма, Абате (Конти, 83), Родригес, Сапата, Романьоли, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Чалханоглу, Кастильехо (Лашальт, 68), Игуаин, Сусо
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго, Верету, Бенасси (Лорини, 87), Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Пьяца, 88), Миральяс (Жерсон, 62)
Предупреждения: Песселья, 32, Уго, 42, Фернандеш, 62, Кьеза, 74, Сусо, 78, Романьоли, 78, Лашальт, 90+4
Чемпионат Италии
17 тур
"Милан" – "Фиорентина"
Голы: Кьеза, 73
"Милан": Доннарумма, Абате (Конти, 83), Родригес, Сапата, Романьоли, Калабрия, Маури (Кутроне, 67), Чалханоглу, Кастильехо (Лашальт, 68), Игуаин, Сусо
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Бираги, Песселья, Уго, Верету, Бенасси (Лорини, 87), Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Пьяца, 88), Миральяс (Жерсон, 62)
Предупреждения: Песселья, 32, Уго, 42, Фернандеш, 62, Кьеза, 74, Сусо, 78, Романьоли, 78, Лашальт, 90+4
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