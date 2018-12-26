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Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность

Хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди рассказал, что пожертвовал все призовые деньги от ЧМ-2018 на благотворительность.

"Я пожертвовал все призовые с чемпионата мира (330 000 долларов) на благотворительность. Мы действительно зарабатываем огромные деньги. Для нас это небольшие суммы, но они очень помогают тем, кто в них нуждается.

Самое главное, что это идет от сердца. Мы делаем это, потому что нам действительно не все равно. Когда я вижу улыбающегося ребенка, это наполняет меня счастьем", – цитирует Матюиди Journal du Dimanche.
Теги: Матюиди Сборная Франции
Сегодня, 13:50
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 14:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
у них жены за деньгами следят...

Ты про Глушакова? Тогда вот тебе в рыло. Глушаков на свои (не Жорина и не жены) деньги построил стадион для детей в Миллерово и проводит там турниры.
А что сделал ты, ментовской упырь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:02)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Поступок настоящего мужа .... про наших молчу-- у них жены за деньгами следят...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:54)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Мы действительно зарабатываем огромные деньги. Для нас это небольшие суммы, но они очень помогают тем, кто в них нуждается

вот это радует, когда такое читаешь или слышишь. хотя бы не лукавит
Самое главное, что это идет от сердца. Мы делаем это, потому что нам действительно не все равно. Когда я вижу улыбающегося ребенка, это наполняет меня счастьем

а вот это вообще от души!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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