Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
14:39
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
13:50
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Арсенал" и "Брайтон" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:1).
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Брайтон & Хоув" - "Арсенал" - 1:1 (1:1)
Голы: Обамеянг, 7 (0:1). Локадиа, 35 (1:1).
"Брайтон & Хоув": Райан, Балогун, Даффи, Монтойя, Бернарду, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 86), Маррей (Андоне, 79).
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтланд-Найлс, 70), Колашинац, Езил (Ивоби, 46), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Рэмси, 61), Обамеянг.
Предупреждения: Монтойя, 45+2. Маррей, 58. Колашинац, 82.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Брайтон & Хоув" - "Арсенал" - 1:1 (1:1)
Голы: Обамеянг, 7 (0:1). Локадиа, 35 (1:1).
"Брайтон & Хоув": Райан, Балогун, Даффи, Монтойя, Бернарду, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Локадиа (Кноккарт, 86), Маррей (Андоне, 79).
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Косьельни (Мэйтланд-Найлс, 70), Колашинац, Езил (Ивоби, 46), Джака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт (Рэмси, 61), Обамеянг.
Предупреждения: Монтойя, 45+2. Маррей, 58. Колашинац, 82.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.