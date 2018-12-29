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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источники: Эмилиано Ригони может вернуться в "Зенит" в январе (3)
"Рейнджерс" впервые за 6 лет обыграл "Селтик"
"Рейнджерс" на своем поле в матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик". Единственный мяч забил Райан Джек.
"Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком". Последний раз в гостях "Рейнджерс" побеждал 24 октября 2010 года.
"Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком". Последний раз в гостях "Рейнджерс" побеждал 24 октября 2010 года.
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