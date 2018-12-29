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"Рейнджерс" впервые за 6 лет обыграл "Селтик"

"Рейнджерс" на своем поле в матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик". Единственный мяч забил Райан Джек.

"Рейнджерс" впервые за шесть с половиной лет одержал победу над "Селтиком". Последний раз в гостях "Рейнджерс" побеждал 24 октября 2010 года.
Теги: Рейнджерс Селтик
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