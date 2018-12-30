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"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Челси" в гостях обыграл "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

20 тур

"Кристал Пэлас" – "Челси"

Голы: Канте, 51

"Кристал Пэлас": Гуайта, Ван-Биссака, Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп (Уикхэм, 69), Миливоевич, Макартур, Куйяте (Мейер, 78), Таунсенд, Заха

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли (Ковачич, 88), Жиру (Мората, 76), Виллиан (Эмерсон, 82), Азар

Предупреждения: Алонсо, 10
Теги: Челси Кристал Пэлас
Сегодня, 16:57
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#2  командир   (Сегодня, 18:54)
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Цитата: spiri
уффф,валидол... blush

пей что покрепче
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#1  spiri   (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
«Зенит»
уффф,валидол... blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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