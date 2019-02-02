Леонид Кучук возглавил украинский "Рух" (фото)

Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил украинский "Рух".Кучук известен в России по работе в 2013 и 2014-2015 годах на посту главного тренера "Кубани". В сезоне-2013/14 он тренировал "Локомотив", с которым стал бронзовым призером чемпионата России. Последним местом работы Кучука был "Ростов" (2017 год)."Рух" после 17 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги Украины и имеет матч в запасе.