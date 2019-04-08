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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Болельщик "Хиберниана" получил 100 дней тюрьмы за нападение на футболиста "Рейнджерс"

Болельщик "Хиберниана" отправится в тюрьму на 100 дней за нападение на защитника "Рейнджерс" Джеймса Тавернье по ходу матча 29-го тура чемпионата Шотландии, сообщает Sky Sports.

После завершения первого тайма Тавернье шел к боковой линии, когда с трибун внезапно выскочил болельщик и толкнул футболиста. Тавернье вступил в короткую стычку с фанатом. Полиция быстро скрутила хулигана и увела его с поля.

Руководство "Хиберниана" пожизненно запретило агрессивному фанату посещать домашние игры команды.

Теги: Рейнджерс
Сегодня, 17:05
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