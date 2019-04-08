Болельщик "Хиберниана" получил 100 дней тюрьмы за нападение на футболиста "Рейнджерс"

Hibs fans being classy as always?? pic.twitter.com/nlA2H0MrQx — marty (@martynr72) March 8, 2019

Болельщик "Хиберниана" отправится в тюрьму на 100 дней за нападение на защитника "Рейнджерс" Джеймса Тавернье по ходу матча 29-го тура чемпионата Шотландии, сообщает Sky Sports.После завершения первого тайма Тавернье шел к боковой линии, когда с трибун внезапно выскочил болельщик и толкнул футболиста. Тавернье вступил в короткую стычку с фанатом. Полиция быстро скрутила хулигана и увела его с поля.Руководство "Хиберниана" пожизненно запретило агрессивному фанату посещать домашние игры команды.