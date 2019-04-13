Болельщики сорвали матч "Андерлехта" со "Стандардом"

Guillermo Ochoa: Standard de Lieja gan? 2-0 el partido ante el Anderlecht en un partido que dur? 30 minutos por lanzamientos de bengalas de la afici?n visitante. pic.twitter.com/CAOUitZ6bH — AMERICAYYA.net (@Americayyanet) April 12, 2019

Встреча чемпионата Бельгии между "Стандардом" и "Андерлехтом" была прекращена на 32-й минуте.Болельщики брюссельского клуба два раза забрасывали поле пиротехникой, после чего судья матча принял решение решил увести команды в подтрибунные помещения.Исход игры определят дисциплинарные органы. На момент остановки "Стандард" выигрывал со счетом 2:0. По голу оформили Рэзван Марин и Пол-Хосе М'Поку.В чемпионате Бельгии идет второй этап — плей-офф. "Стандард" располагается на третей строчке с 33-мя очками, "Андерлехт" на пятом месте (26 очков).