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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Болельщики сорвали матч "Андерлехта" со "Стандардом"

Встреча чемпионата Бельгии между "Стандардом" и "Андерлехтом" была прекращена на 32-й минуте.

Болельщики брюссельского клуба два раза забрасывали поле пиротехникой, после чего судья матча принял решение решил увести команды в подтрибунные помещения.

Исход игры определят дисциплинарные органы. На момент остановки "Стандард" выигрывал со счетом 2:0. По голу оформили Рэзван Марин и Пол-Хосе М'Поку.



В чемпионате Бельгии идет второй этап — плей-офф. "Стандард" располагается на третей строчке с 33-мя очками, "Андерлехт" на пятом месте (26 очков).

Газета.ru
Теги: Андерлехт Стандард
Сегодня, 10:31
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