Пеле выписан из больницы Сан-Паулу

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выписан из больницы в Сан-Паулу.По информации Ole, 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике. Отмечается, что операция прошла успешно.Пеле был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки.