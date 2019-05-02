Россия РПЛ 2018/19
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Фернандо Торрес летом может перебраться в чемпионат Мексики
Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе "Атлетико Сан-Луис", утверждает AS.
В данный момент 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду. "Атлетико Сан-Луис" — клуб, близкий мадридскому "Атлетико", поскольку владельцам испанской команды принадлежит 50% акций клуба из Мексики.
Торрес за свою карьеру провел 347 матчей за "Атлетико" и забил 120 голов.
В данный момент 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду. "Атлетико Сан-Луис" — клуб, близкий мадридскому "Атлетико", поскольку владельцам испанской команды принадлежит 50% акций клуба из Мексики.
Торрес за свою карьеру провел 347 матчей за "Атлетико" и забил 120 голов.
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