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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Фернандо Торрес летом может перебраться в чемпионат Мексики

Экс-форвард "Атлетико" Фернандо Торрес может продолжить карьеру в мексиканском клубе "Атлетико Сан-Луис", утверждает AS.

В данный момент 34-летний нападающий играет за японский клуб, но летом может сменить команду. "Атлетико Сан-Луис" — клуб, близкий мадридскому "Атлетико", поскольку владельцам испанской команды принадлежит 50% акций клуба из Мексики.

Торрес за свою карьеру провел 347 матчей за "Атлетико" и забил 120 голов.
Теги: Торрес
Сегодня, 14:48
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