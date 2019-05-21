Лионель Скалони - о невызове Икарди: мы ни перед кем не закрыли двери в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал список из 23 футболистов, которые представят национальную команду на Кубке Америки — 2019.В сборную Аргентины не вызван нападающий "Интера" Мауро Икарди, который ранее также не был приглашен для участия в товарищеских матчах с Венесуэлой и Марокко."Когда выбираешь игроков из большого списка топ-исполнителей, возникают сомнения, и это нормально. Осчастливить своим решением каждого сложно, особенно в национальной сборной. Но тренер всегда старается только во благо команде.Мы проводили встречи перед тем, как принять окончательное решение. На всем пути у нас были сомнения. И речь никогда не шла о том, чтобы запретить кого-то вызывать. Мы назвали состав и ни перед кем не закрыли двери. Я сожалею по поводу тех, кто не попал в список. Мы бы хотели вызвать больше игроков, но надо было назвать только 23 имени", - сказал Скалони на пресс-конференции.