Криштиану Роналду: сборная Португалии будет существовать и дальше - что с Криштиану, что без
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в Лиге Наций.
"Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах — и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии.
Сборная будет существовать и дальше — что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной", - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.
"Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах — и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии.
Сборная будет существовать и дальше — что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной", - цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.