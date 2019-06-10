Ринат Ахметов: благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал уход главного тренера Паулы Фонсеки в "Рому".

"Мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.

Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с "Шахтером", – цитирует Ахметова официальный сайт клуба.
Теги: Ахметов Фонсека Шахтер Рома
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