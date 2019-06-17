Фалькао вступился за Месси: когда он забивает один, люди требуют два

Нападающий сборной Колумбии и "Монако" Радамель Фалькао вступился за аргентинца Лионеля Месси, который подвергся критике после поражения в первом матче Кубка Америки против колумбийцев (0:2)."Месси был очень близок к голу. Я уверен, что в следующих матчах он обязательно забьет. Только вот если Месси забивает один мяч, то люди требуют от него два. Когда он забивает со штрафного, то начинаются разговоры, что стенку выставили неправильно. Когда проигрывает Аргентина, то все говорят, что это его вина. Такую цену приходится платить за статус лучшего игрока в мире", - сказал Фалькао.