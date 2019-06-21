Икер Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьеры

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс отреагировал на сообщение об уходе бывшего партнера по сборной Испании Фернандо Торреса.

О завершении игровой карьеру 35-летний футболист объявил сегодня, 21 июня в твиттере.

"Спасибо тебе, Фернандо за хорошие времена, которые мы провели вместе. Гордись всем, что ты дал футболу! Тебя любили везде, куда бы ты ни шел. Удачи на новом жизненном этапе, Ниньо", — написал Касильяс в твиттере.

Игроки сборной Испании смогли дважды завоевать золото чемпионата Европы. Вдвоем они также становились чемпионами мира.

"Газета.ру"
Теги: Касильяс Торрес Порту
Сегодня, 19:15
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