Икер Касильяс пожелал Торресу удачи после завершения карьеры

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс отреагировал на сообщение об уходе бывшего партнера по сборной Испании Фернандо Торреса.О завершении игровой карьеру 35-летний футболист объявил сегодня, 21 июня в твиттере."Спасибо тебе, Фернандо за хорошие времена, которые мы провели вместе. Гордись всем, что ты дал футболу! Тебя любили везде, куда бы ты ни шел. Удачи на новом жизненном этапе, Ниньо", — написал Касильяс в твиттере.Игроки сборной Испании смогли дважды завоевать золото чемпионата Европы. Вдвоем они также становились чемпионами мира.