Сезар Луис Менотти: ни Кройфф, ни Гвардиола не смогли бы исправить ситуацию в сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сезар Луис Менотти прокомментировал ситуацию в составе национальной команды.

"Ни Кройфф, ни Гвардиола бы не смогли исправить нынешнее положение в сборной Аргентины. Нынешние результаты вполне точно отражают ту сложную ситуацию, которая сложилась в сборной.

Работа Скалони в качестве главного тренера будет подвергнута анализу и оценке. Сейчас мы оцениваем все элементы сборной каждый день. Мы хотим увидеть всю картину, а не только какие-то отдельные нюансы.

У команды нет возможности сыграться. У сборной нет конкретного плана работы", — цитирует Менотти As.

Sport24.ru
Теги: Менотти Кройф Гвардиола Сборная Аргентины
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