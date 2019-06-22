Сезар Луис Менотти: ни Кройфф, ни Гвардиола не смогли бы исправить ситуацию в сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сезар Луис Менотти прокомментировал ситуацию в составе национальной команды."Ни Кройфф, ни Гвардиола бы не смогли исправить нынешнее положение в сборной Аргентины. Нынешние результаты вполне точно отражают ту сложную ситуацию, которая сложилась в сборной.Работа Скалони в качестве главного тренера будет подвергнута анализу и оценке. Сейчас мы оцениваем все элементы сборной каждый день. Мы хотим увидеть всю картину, а не только какие-то отдельные нюансы.У команды нет возможности сыграться. У сборной нет конкретного плана работы", — цитирует Менотти As.