Бразилия разгромила Перу и вышла в прей-офф Кубка Америки

Сборная Бразилии разгромила команду Перу в матче группового этапа Кубка Америки и вышла в плей-офф турнира.

Кубок Америки. Групповой этап

Группа А. 3-й тур

Перу — Бразилия — 0:5

Голы: Каземиро, 12; Фирмино, 19; Эвертон Соарес, 32; Дани Алвес, 53; Виллиан, 90.

Нереализованный пенальти: Жезус, 90+3.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Перу
Сегодня, 00:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама