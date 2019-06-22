Бразилия разгромила Перу и вышла в прей-офф Кубка Америки
Сборная Бразилии разгромила команду Перу в матче группового этапа Кубка Америки и вышла в плей-офф турнира.
Кубок Америки. Групповой этап
Группа А. 3-й тур
Перу — Бразилия — 0:5
Голы: Каземиро, 12; Фирмино, 19; Эвертон Соарес, 32; Дани Алвес, 53; Виллиан, 90.
Нереализованный пенальти: Жезус, 90+3.
Кубок Америки. Групповой этап
Группа А. 3-й тур
Перу — Бразилия — 0:5
Голы: Каземиро, 12; Фирмино, 19; Эвертон Соарес, 32; Дани Алвес, 53; Виллиан, 90.
Нереализованный пенальти: Жезус, 90+3.