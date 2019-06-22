Тренер сборной Катара: мы приехали играть в футбол, а не фотографироваться с Месси

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес отметил, что его команда имеет боевой настрой перед матчем группового турнира Кубка Америки с Аргентиной. Он подчеркнул, что особого пиетета перед Лионелем Месси не будет.

"Нас не очень хорошо знают в Южной Америке, но у нас есть отличные профессионалы в составе. Мы приехали играть в футбол, а не фотографироваться с Месси. Аргентина будет фаворитом, ей нужна только победа. Мы постараемся навязать борьбу. У нас есть шансы, и это вселяет оптимизм", - цитирует Санчеса A Bola.

"СЭ"
Теги: Сборная Катара Сборная Аргентины
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