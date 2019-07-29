Агент: президент АЕК угрожал из-за Чигринского, говорил, приедет и утопит меня в Эгейском море

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского рассказал, что сталкивался с угрозами в свой адрес. Было это, когда агент представлял интересы бывшего игрока сборной Украины Дмитрия Чигринского."Мне угрожали, но не в Украине. Мне угрожали в Греции из-за Димы Чигринского. Я был в Афинах, нам надо было переподписать контракт с АЕКом. Звонит президент, говорит: "Где ты? Я сейчас приеду, утоплю тебя в Эгейском море". Я прятался пять дней, каждый день менял гостиницы. Честно, даже не верил, что в Греции такое может быть.Конфликты с Ахметовым или Суркисом? С Ахметовым точно не было, а с Игорем Михайловичем — да. Когда Артем перешел в "Тосно", он подал на "Динамо" в суд, якобы за долги. Сколько? Цена хорошей квартиры в Киеве. К сожалению, он это сделал без моего ведома, потому что я бы его отговорил — там все сроки прошли, мертвое дело. Мне звонок: "Здравствуйте, приемная Игоря Михайловича, он хочет с вами поговорить". И Суркис начал там: "Вы ******, я вас и в Питере найду, я ничего не дам. Как он всю карьеру в "Динамо" себя вел, я ему вообще ничего не должен платить". И минут 30 так, я даже встряхнулся. Но закончили разговор, кстати, здорово, договорились, что однажды встреча примирения произойдет. Надеюсь, даже в ближайшее время", — сказал Панков в эфире передачи "КрасСава" на YouTube.