Франк Рибери: готов к новому вызову

Французский полузащитник Франк Рибери определился со своим будущим, сообщает Le Figaro. На это он намекнул в своем Instagram."Готов к новому вызову", — написал Рибери, опубликовав свое фото.После ухода из "Баварии" француз был свободным агентом. Интерес к нему проявляли клубы из Голландии, Саудовской Аравии и России. Однако последней переговоры с ним провела "Фиорентина".