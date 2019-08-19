Французский полузащитник Франк Рибери определился со своим будущим, сообщает Le Figaro. На это он намекнул в своем Instagram.
"Готов к новому вызову", — написал Рибери, опубликовав свое фото.
После ухода из "Баварии" француз был свободным агентом. Интерес к нему проявляли клубы из Голландии, Саудовской Аравии и России. Однако последней переговоры с ним провела "Фиорентина".
"СЭ"
Франк Рибери: готов к новому вызову
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